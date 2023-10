ON MANGE QUOI DEMAIN ? Chemin du Ruisseau Saizerais, 22 octobre 2023, Saizerais.

Saizerais,Meurthe-et-Moselle

A l’occasion du début des vacances scolaires, venez nombreux au portes ouvertes qui auront comme fil rouge : la protection des sols et la production agricole sur sol protégés.

Pour rythmer la matinée, plusieurs structures seront présentes pour répondre à vos questions, notamment :

– cultivons mellifère : opération associant apiculteurs et agriculteurs.

– API-EST: syndicat d’apiculteurs de la Région Grand-Est.

– APAD : Association pour la Promotion d’une Agriculture Durable.

Vous aurez également l’occasion ‘y faire vos emplettes grâce à la présence de différents producteurs locaux sur place !

Tout public, entrée libre.

1 visite par heure (9h, 10h et 11h).

informations : lefournildecharles@gmail.com ou au 06 45 67 84 25.. Tout public

Dimanche 2023-10-22 09:00:00 fin : 2023-10-22 12:00:00. 0 EUR.

Chemin du Ruisseau

Saizerais 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est



To mark the start of the school vacations, come one, come all to the open house, which will focus on soil protection and agricultural production on protected soils.

Several structures will be on hand to answer your questions, including :

– cultivons mellifère: an operation involving beekeepers and farmers.

– API-EST: beekeepers’ union for the Grand-Est region.

– APAD: Association for the Promotion of Sustainable Agriculture.

You’ll also have the chance to do your shopping thanks to the presence of various local producers on site!

Open to all, free admission.

1 visit per hour (9am, 10am and 11am).

information: lefournildecharles@gmail.com or 06 45 67 84 25.

Con el comienzo de las vacaciones escolares, acuda a las jornadas de puertas abiertas, que se centrarán en la protección del suelo y la producción agrícola en tierras protegidas.

Varias organizaciones estarán a su disposición para responder a sus preguntas, entre ellas

– cultivons mellifère: una operación en la que participan apicultores y agricultores.

– API-EST: sindicato de apicultores de la región de Grand-Est.

– APAD: Asociación para la Promoción de la Agricultura Sostenible.

También tendrá la oportunidad de hacer sus compras gracias a la presencia in situ de varios productores locales

Abierto a todos, entrada gratuita.

1 visita por hora (9h, 10h y 11h).

información: lefournildecharles@gmail.com o 06 45 67 84 25.

Kommen Sie zu Beginn der Schulferien zahlreich zum Tag der offenen Tür, der unter dem Motto « Bodenschutz und landwirtschaftliche Produktion auf geschützten Böden » steht.

Am Vormittag werden verschiedene Einrichtungen anwesend sein, um Ihre Fragen zu beantworten:

– cultivons mellifère: eine Aktion, bei der Imker und Landwirte zusammenarbeiten.

– API-EST: Bienenzüchterverband der Region Grand-Est.

– APAD: Verein zur Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft.

Dank der Präsenz verschiedener lokaler Produzenten vor Ort haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Einkäufe zu tätigen

Für die Öffentlichkeit, freier Eintritt.

1 Besuch pro Stunde (9 Uhr, 10 Uhr und 11 Uhr).

informationen: lefournildecharles@gmail.com oder 06 45 67 84 25.

Mise à jour le 2023-10-03 par TOURISME BASSIN de POMPEY