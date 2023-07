BIENVENUE À LA FERME: VISITE DE LA FERME SAINT AMAND EN FAMILLE Chemin du Ruisseau Saizerais, 12 juillet 2023, Saizerais.

Saizerais,Meurthe-et-Moselle

Invitation à la rencontre de tous les animaux de la ferme (chèvres, cochons laineux, poules, lapins et génisses).

Parcours de découverte des cultures à proximité de la ferme avec reconnaissance de plantes moins connues telles que le lin, le sarrasin, le blé dur et les lentilles.

Sur place sont fabriquées, au moulin à meule de pierre, de la farine puis des pâtes.

Collation pour finir la visite.

9 € par personne

Tarif famille : 30 € ( 2 adultes et 2 enfants). Tout public

Mercredi 14:00:00 fin : . 9 EUR.

Chemin du Ruisseau

Saizerais 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est



An invitation to meet all the farm animals (goats, woolly pigs, chickens, rabbits and heifers).

Discover the farm’s nearby crops, including lesser-known plants such as flax, buckwheat, durum wheat and lentils.

Flour and pasta are produced on site at the stone mill.

Snack at the end of the tour.

9 ? per person

Family price: 30 ? (2 adults and 2 children)

Una invitación a conocer a todos los animales de la granja (cabras, cerdos lanudos, gallinas, conejos y vaquillas).

Descubra los cultivos cercanos a la granja y las plantas menos conocidas, como el lino, el trigo sarraceno, el trigo duro y las lentejas.

La harina y la pasta se elaboran in situ en el molino de piedra.

Merienda al final de la visita.

9? por persona

Precio familiar: 30? (2 adultos y 2 niños)

Einladung zur Begegnung mit allen Tieren des Bauernhofs (Ziegen, Wollschweine, Hühner, Kaninchen und Färsen).

Entdeckungsreise durch die Kulturen in der Nähe des Bauernhofs mit Erkennung weniger bekannter Pflanzen wie Leinsamen, Buchweizen, Hartweizen und Linsen.

Vor Ort werden in der Steinmühle Mehl und anschließend Nudeln hergestellt.

Imbiss zum Abschluss des Besuchs.

9 ? pro Person

Familientarif: 30 ? ( 2 Erwachsene und 2 Kinder)

Mise à jour le 2023-07-01 par TOURISME BASSIN de POMPEY