LES FEUX DE LA SAINT JEAN Chemin du Roy Les Islettes, 23 juin 2023, Les Islettes.

Les Islettes,Meuse

A l’occasion des feux de la Saint-Jean, dès 18h00, vous fêterez le solstice d’été autour d’un barbecue en musique avec le concert de Jamie and Co, 70Cchus et Ozzy and the Roasted Coasts. Dès 22h, le feu s’allumera et sera accompagné d’un lâcher de lanternes (2€ la lanterne).. Tout public

Vendredi 2023-06-23 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-23 . 0 EUR.

Chemin du Roy

Les Islettes 55120 Meuse Grand Est



Mise à jour le 2023-06-20 par OT DU PAYS D’ARGONNE