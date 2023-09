Some Produkt : Concerts Burning Heads + Bottlekids Chemin du Rousseau Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Some Produkt : Concerts Burning Heads + Bottlekids Chemin du Rousseau Périgueux, 13 octobre 2023, Périgueux. Périgueux,Dordogne ✘ BURNING HEADS (Punk-rock/Skate/Dub – Orléans, FR)

✘ BOTTLEKIDS (Pop punk-rock – UK).

2023-10-13 fin : 2023-10-13 23:30:00. EUR.

Chemin du Rousseau Moulin du Rousseau

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



? BURNING HEADS (Punk-rock/Skate/Dub – Orléans, FR)

? BOTTLEKIDS (Pop punk-rock – UK) ? BURNING HEADS (Punk-rock/Skate/Dub – Orléans, FR)

? BOTTLEKIDS (Pop punk-rock – UK) ? BURNING HEADS (Punk-Rock/Skate/Dub – Orléans, FR)

? BOTTLEKIDS (Pop Punk-Rock – UK) Mise à jour le 2023-09-21 par OT Communal de Périgueux Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Chemin du Rousseau Adresse Chemin du Rousseau Moulin du Rousseau Ville Périgueux Departement Dordogne Lieu Ville Chemin du Rousseau Périgueux latitude longitude 45.1791797;0.70638521

Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/