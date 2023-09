Some Produkt : Concerts Sukh Mahal+ Vizara DJ Set + Saj’Osmoz Chemin du Rousseau Périgueux, 7 octobre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

✘ SUKH MAHAM (indian free / drupad n’bass)

Fusion musicale inattendue empreinte des musiques indo-pakistannaises et nomades d’Europe de l’est, mixée aux textures rock et synthétiques du dub, drum’n bass, électronical

✘ VIZARA DJ SET

✘ SAJ’ OSMOZ (Rap-HipHop)

Saj’Osmoz est un groupe de rap/hip-hop français, composé de 3 membres. Lambdaa & Gaÿa, les 2 MC’s du Crew, dynamisent les productions de Nawak British, BeatMaker et Pianiste des SaJ’, en alliant des thèmes conscients avec des flows techniques et ciselés. Saj’Osmoz sort son premier album éponyme en décembre 2012..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 23:30:00. .

Chemin du Rousseau Moulin du Rousseau

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



? SUKH MAHAM (indian free / drupad n’bass)

An unexpected musical fusion of Indo-Pakistani and nomadic Eastern European music, mixed with the rock and synthetic textures of dub, drum’n bass and electronica

? VIZARA DJ SET

? SAJ’ OSMOZ (Rap-HipHop)

Saj’Osmoz is a 3-piece French rap/hip-hop group. Lambdaa & Gaÿa, the 2 MC’s of the Crew, energize the productions of Nawak British, BeatMaker and Pianiste des SaJ’, combining conscious themes with technical, chiselled flows. Saj’Osmoz released their self-titled debut album in December 2012.

? SUKH MAHAM (free indio / drupad n’bass)

Una inesperada fusión musical de música indopaquistaní y nómada de Europa del Este, mezclada con el rock y las texturas sintéticas del dub, el drum’n’bass y la electrónica

? VIZARA DJ SET

? SAJ’ OSMOZ (Rap-HipHop)

Saj’Osmoz es un grupo francés de rap/hip-hop de 3 miembros. Lambdaa y Gaÿa, los dos MC del Crew, dinamizan las producciones de Nawak British, SaJ’ BeatMaker y Pianist, combinando temas conscientes con flujos cincelados y técnicos. Saj’Osmoz publicó su álbum debut homónimo en diciembre de 2012.

? SUKH MAHAM (indian free / drupad n’bass)

Unerwartete musikalische Fusion, geprägt von indo-pakistanischer Musik und osteuropäischen Nomaden, gemischt mit den rockigen und synthetischen Texturen von Dub, Drum’n Bass, Electronical

? VIZARA DJ SET

? SAJ’ OSMOZ (Rap-HipHop)

Saj’Osmoz ist eine französische Rap/Hip-Hop-Gruppe, die aus drei Mitgliedern besteht. Lambdaa & Gaÿa, die beiden MC’s der Crew, verleihen den Produktionen von Nawak British, BeatMaker und Pianist der SaJ’, Dynamik, indem sie bewusste Themen mit technischen und ziselierten Flows verbinden. Saj’Osmoz veröffentlichen ihr gleichnamiges Debütalbum im Dezember 2012.

