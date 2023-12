Rando de Noël Chemin du Redoundel Salle des Fêtes La Salvetat-sur-Agout, 26 décembre 2023 13:30, La Salvetat-sur-Agout.

La Salvetat-sur-Agout,Hérault

La Mairie vous propose une Rando de Noël accompagnée par Isabelle, Animatrice sportive : Du saut de Vésoles en passant par les crêtes et le belvédère….

6,5 KM – Facile – 2h.

2023-12-26 13:30:00

Chemin du Redoundel

Salle des Fêtes

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



The Mairie is offering a Christmas hike accompanied by Isabelle, a sports activity leader: Du saut de Vésoles en passant par les crêtes et le belvédère….

6.5 KM – Easy – 2h

El Ayuntamiento propone un paseo navideño acompañado por Isabelle, animadora deportiva: Desde el salto de Vésoles pasando por las crestas y el mirador ….

6,5 km – Fácil – 2 horas

Das Rathaus schlägt Ihnen eine Weihnachtswanderung vor, die von Isabelle, einer Sportanimateurin, begleitet wird: Vom Sprung von Vésoles über die Bergkämme und den Aussichtspunkt…..

6,5 KM – Leicht – 2 Stunden

Mise à jour le 2023-12-02 par ADT34