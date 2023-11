Marché de Noël Chemin du Redoundel Salle des Fêtes La Salvetat-sur-Agout, 17 décembre 2023, La Salvetat-sur-Agout.

La Salvetat-sur-Agout,Hérault

Venez profiter du traditionnel Marché de Noël à La Salvetat ! Toutes la journée, stands de Noël (idées cadeaux, artisanat local, produits locaux, etc….)

Maquillage et tatouage éphémère pour les enfants, Venue du Père Noël, Loto des enfants.

2023-12-17 09:00:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

Chemin du Redoundel

Salle des Fêtes

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



Come and enjoy the traditional Christmas Market in La Salvetat! All day long, Christmas stalls (gift ideas, local crafts, local products, etc….)

Face painting and ephemeral tattoos for children, Santa Claus, Children’s Lotto

¡Ven a disfrutar del tradicional Mercado de Navidad de La Salvetat! Durante todo el día, puestos navideños (ideas para regalos, artesanía local, productos locales, etc….)

Pintacaras y tatuajes efímeros para niños, Papá Noel, lotería infantil

Genießen Sie den traditionellen Weihnachtsmarkt in La Salvetat! Den ganzen Tag über weihnachtliche Stände (Geschenkideen, lokales Kunsthandwerk, lokale Produkte, etc….)

Kinderschminken und vergängliche Tätowierungen, Besuch des Weihnachtsmanns, Kinderlotterie

