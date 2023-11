Théâtre « Tailleur pour dames » Chemin du Redoundel Salle des Fêtes La Salvetat-sur-Agout, 26 novembre 2023, La Salvetat-sur-Agout.

La Salvetat-sur-Agout,Hérault

La commune propose une pièce de théâtre : « Tailleur pour Dames », comédie de Feydeau, jouée par la compagnie Les Rosses Moustiques, mise en scène par José Llopart..

2023-11-26 15:00:00 fin : 2023-11-26 . .

Chemin du Redoundel

Salle des Fêtes

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



The commune is offering a play: « Tailleur pour Dames », a comedy by Feydeau, performed by the Les Rosses Moustiques company, directed by José Llopart.

El municipio ofrece una obra de teatro: « Tailleur pour Dames », una comedia de Feydeau, interpretada por la compañía Les Rosses Moustiques, dirigida por José Llopart.

Die Gemeinde bietet ein Theaterstück an: « Tailleur pour Dames », eine Komödie von Feydeau, gespielt von der Theatergruppe Les Rosses Moustiques, inszeniert von José Llopart.

Mise à jour le 2023-11-13 par ADT34