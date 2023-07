Les After’Ferme des JA de Sélestat Chemin du Rain Ebersheim, 21 juillet 2023, Ebersheim.

Ebersheim,Bas-Rhin

La ferme Kempf Stéphane vous ouvre ses portes avec buvette champêtre, animations pour enfants, visite de la ferme et petite restauration.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 22:00:00. 0 EUR.

Chemin du Rain

Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



The Kempf Stéphane farm opens its doors to you with a country-style refreshment bar, children’s activities, a tour of the farm and a snack bar

La granja Kempf Stéphane le abre sus puertas con un bar-restaurante de estilo campestre, actividades infantiles, una visita a la granja y un snack bar

Der Bauernhof Kempf Stéphane öffnet seine Tore mit ländlichem Ausschank, Animationen für Kinder, Besichtigung des Bauernhofs und kleinen Speisen

Mise à jour le 2023-07-03 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme