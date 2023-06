ATELIER CUISINE AVEC DES PLANTES SAUVAGES Chemin du pré du lait Sapois, 12 juin 2023, Sapois.

Sapois,Vosges

La journée commence par une balade au cours de laquelle vous reconnaissez et découvrez certaines plantes sauvages comestibles qui poussent couramment autour de chez nous. Tous nos sens sont en éveils. Nous cueillons de quoi préparer ensemble notre repas, dans le respect de cette généreuse nature. Nous prélevons que des plantes courantes dans une quantité qui ne dépasse pas notre consommation. De retour, nous élaborons notre menu en fonction de la cueillette du jour qui varie avec de la saison, le lieu et le temps… Nous cuisinons notre cueillette en bons petits plats simples et savoureux (soupe, lasagne, quiche, salade, gratin…..) plein de bonnes vitamines. Ce stage est avant tout pratique. Ce qui compte, c’est de se rapprocher de la nature, de mieux connaître son environnement immédiat afin d’intégrer les plantes dans son quotidien pour son bien-être et celui de ses proches.. Tout public

Samedi à 15:00:00 ; fin : . 65 EUR.

Chemin du pré du lait La Ferme aux Herbes

Sapois 88120 Vosges Grand Est



The day begins with a walk during which you will recognize and discover some of the wild edible plants that commonly grow around us. All our senses are awakened. We pick what we need to prepare our meal together, in the respect of this generous nature. We take only common plants in a quantity that does not exceed our consumption. Back home, we elaborate our menu according to the gathering of the day which varies with the season, the place and the time… We cook our harvest in simple and tasty dishes (soup, lasagne, quiche, salad, gratin…..) full of good vitamins. This course is above all practical. What counts is to get closer to nature, to better understand one’s immediate environment in order to integrate plants in one’s daily life for one’s well-being and that of one’s family.

El día comienza con un paseo en el que se reconocen y descubren algunas de las plantas silvestres comestibles que crecen habitualmente a nuestro alrededor. Se despiertan todos nuestros sentidos. Juntos recogemos los ingredientes para nuestra comida, respetando la generosidad de la naturaleza. Sólo recogemos plantas comunes en una cantidad que no exceda nuestro consumo. De vuelta a casa, elaboramos nuestro menú en función de la cosecha del día, que varía con la estación, el lugar y el tiempo… Cocinamos nuestra cosecha en platos sencillos y sabrosos (sopa, lasaña, quiche, ensalada, gratin…..) llenos de buenas vitaminas. Este curso es sobre todo práctico. Lo que cuenta es acercarse a la naturaleza, conocer mejor el entorno inmediato para integrar las plantas en la vida cotidiana por el bienestar propio y el de los seres queridos.

Der Tag beginnt mit einem Spaziergang, bei dem Sie einige essbare Wildpflanzen erkennen und entdecken, die häufig in unserer Umgebung wachsen. Alle unsere Sinne werden geweckt. Wir pflücken, um gemeinsam unsere Mahlzeit zuzubereiten, und respektieren dabei diese großzügige Natur. Wir sammeln nur gängige Pflanzen in einer Menge, die unseren Verbrauch nicht übersteigt. Zurück in der Schule stellen wir unser Menü nach der Tagesernte zusammen, die je nach Jahreszeit, Ort und Wetter variiert… Wir kochen unsere gesammelten Lebensmittel zu einfachen und schmackhaften Gerichten (Suppe, Lasagne, Quiche, Salat, Gratin…..), die voller Vitamine sind. Dieses Praktikum ist vor allem praktisch. Es geht darum, der Natur näher zu kommen, seine unmittelbare Umgebung besser kennen zu lernen, um die Pflanzen in seinen Alltag zu integrieren und so sein eigenes Wohlbefinden und das seiner Angehörigen zu steigern.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES