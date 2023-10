LE FISE METROPOLE A BAILLARGUES Chemin du Pradas Baillargues, 4 novembre 2023, Baillargues.

Baillargues,Hérault

Ne manquez pas le FISE Métropole à Baillargues le 04 novembre 2023 au skatepark !.

2023-11-04 08:30:00 fin : 2023-11-04 17:30:00. .

Chemin du Pradas

Baillargues 34670 Hérault Occitanie



Don’t miss the FISE Métropole in Baillargues on November 04, 2023 at the skatepark!

¡No te pierdas el FISE Métropole en Baillargues el 04 de noviembre 2023 en el skatepark!

Verpassen Sie nicht das FISE Métropole in Baillargues am 04. November 2023 im Skatepark!

