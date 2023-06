OPEN CAVES – INITIATION AUX VENDANGES MANUELLES ET SOIRÉE FESTIVE Chemin du Poux Gaja-et-Villedieu, 23 août 2023, Gaja-et-Villedieu.

Gaja-et-Villedieu,Aude

17h : Découvrez les vendanges manuelles avec les équipes du domaine et apportez votre raisin en cave ! Sur réservation uniquement

18h30 : Soirée musicale et dégustation des vins du domaine

Restauration sur place.

2023-08-23 à 17:00:00 ; fin : 2023-08-23 23:00:00. .

Chemin du Poux

Gaja-et-Villedieu 11300 Aude Occitanie



5pm : Discover the manual harvest with the teams of the domain and bring your grapes to the cellar ! On reservation only

6:30 pm : Musical evening and tasting of the wines of the domain

Catering on the spot

17h : ¡Descubra la vendimia manual con los equipos del dominio y traiga sus uvas a la bodega! Sólo con reserva

18h30: Velada musical y degustación de los vinos de la finca

Catering in situ

17 Uhr: Entdecken Sie die manuelle Weinlese mit den Teams des Weinguts und bringen Sie Ihre Trauben in den Keller! Nur mit Reservierung möglich!

18.30 Uhr: Musikalischer Abend und Verkostung der Weine des Weinguts

Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-05-24 par A.D.T. de l’Aude / OTI Limouxin