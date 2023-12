VISITE SYMBO – SAINT NAZAIRE DE PEZAN Chemin du Port Saint-Nazaire-de-Pézan, 3 février 2024, Saint-Nazaire-de-Pézan.

JOURNEES MONDIALES DES ZONES HUMIDES – SYMBO – SAINT NAZAIRE DE PEZAN

• A l’occasion des journées mondiales des zones humides, le Symbo propose une balade dans les marais de Saint Nazaire de Pézan. Cette sortie encadrée par un technicien du Symbo vous permettra de découvrir les habitats naturels typiques des zones humides, d’échanger sur la gestion réalisée et les services rendus par les zones humides et d’observer la diversité des oiseaux hivernants.

Le samedi 3 février à 14h30.

Réservation obligatoire et renseignements : 06 01 70 38 20.

