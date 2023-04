Au Large Festival Chemin du Pont de la Fausse-Monnaie, 30 juin 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Rejoignez-nous pour la 3e édition de Au Large Festival les vendredi 30 juin, et samedi 1er et dimanche 2 juillet au Théâtre Silvain à Marseille, à partir de 18h..

2023-06-30 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-02 . .

Chemin du Pont de la Fausse-Monnaie Corniche J-F Kennedy

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us for the 3rd edition of the Au Large Festival on Friday June 30th, Saturday July 1st and Sunday July 2nd at the Théâtre Silvain in Marseille, starting at 6pm.

Acompáñenos en la 3ª edición del Festival Au Large el viernes 30 de junio, el sábado 1 y el domingo 2 de julio en el Théâtre Silvain de Marsella, a partir de las 18.00 horas.

Begleiten Sie uns bei der dritten Ausgabe von Au Large Festival am Freitag, den 30. Juni, und Samstag, den 1. und Sonntag, den 2. Juli im Théâtre Silvain in Marseille ab 18 Uhr.

