Balade Initiation Naturaliste Chemin du Phare Perros-Guirec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec Balade Initiation Naturaliste Chemin du Phare Perros-Guirec, 23 août 2024, Perros-Guirec. Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 10:00:00

fin : 2024-08-23 12:00:00 . Envie de découvrir un des métiers liés à l’environnement ? De plonger dans l’univers naturaliste ? De pouvoir observer les espèces présentes dans les landes de Ploumanac’h ou dans la Vallée des Traouïero ?

Toi, grand passionné de nature ! Viens avec nous, gardes du littoral, découvrir les coulisses de notre métier ! .

Chemin du Phare

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-27 par Office de tourisme de Perros-Guirec Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Autres Code postal 22700 Lieu Chemin du Phare Adresse Chemin du Phare Ville Perros-Guirec Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Chemin du Phare Perros-Guirec Latitude 48.8361006 Longitude -3.482893 latitude longitude 48.8361006;-3.482893

Chemin du Phare Perros-Guirec Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perros-guirec/