Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 10:30:00

fin : 2024-07-24 11:30:00 . La balade de l’Autre monde raconte les Landes de Ploumanac’h à travers la mythologie celte. Venez à la rencontre de Tombolo et des espèces animales et végétales qui peuplent le site.

Cette animation a été conçue par Isabelle Daëron / Studio Idaë dans le cadre du programme Mondes Nouveaux. .

Chemin du Phare

Perros-Guirec 22700 Côtes-d'Armor Bretagne

