HIBOUX Chemin du Peyral Péret, 10 novembre 2023, Péret.

Péret,Hérault

Nous menant par le bout des émotions, Les 3 Points de suspension nous invitent à un spectacle-expérience, absurde, drôle et quelque peu douloureux, transcendé par des interventions musicales poignantes. L’occasion d’enterrer collectivement un spectateur, d’échanger avec Gilles Deleuze, Thomas Edison ou encore Victor Hugo, et de rencontrer le fantôme que nous allons devenir.

Dès 14 ans..

2023-11-10 19:30:00 fin : 2023-11-10 . EUR.

Chemin du Peyral

Péret 34800 Hérault Occitanie



Taking us by the emotional scruff of the neck, Les 3 Points de suspension invite us to an absurd, funny and somewhat painful show-experience, transcended by poignant musical interventions. It’s a chance to bury a spectator together, talk to Gilles Deleuze, Thomas Edison and Victor Hugo, and meet the ghost we’re about to become.

Ages 14 and up.

Les 3 Points de suspension nos embarcan en un viaje emocional a través de un espectáculo-experiencia absurdo, divertido y algo doloroso, trascendido por conmovedoras intervenciones musicales. Es una oportunidad para enterrar juntos a un espectador, hablar con Gilles Deleuze, Thomas Edison y Victor Hugo, y conocer al fantasma en el que estamos a punto de convertirnos.

A partir de 14 años.

Les 3 Points de suspension laden uns zu einem absurden, lustigen und etwas schmerzhaften Schauspiel-Experiment ein, das von ergreifenden musikalischen Einlagen untermalt wird. Die Gelegenheit, einen Zuschauer kollektiv zu beerdigen, sich mit Gilles Deleuze, Thomas Edison oder Victor Hugo auszutauschen und den Geist zu treffen, der wir werden.

Ab 14 Jahren.

