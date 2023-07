Sortie Nature : Découverte de la Lande du Peu de la Crou Chemin du Peu de la Crou Domérat, 2 juillet 2023, Domérat.

Domérat,Allier

Le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier (CEN Allier) propose une balade lpour découvrir la lande du Peu de la Crou, récemment restaurée..

2023-07-02 10:00:00 fin : 2023-07-02 . .

Chemin du Peu de la Crou

Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Conservatoire d?espaces naturels de l?Allier (CEN Allier) proposes a walk to discover the recently restored Peu de la Crou moor.

El Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier (CEN Allier) propone un paseo para descubrir el recientemente restaurado páramo de Peu de la Crou.

Das Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier (CEN Allier) lädt zu einem Spaziergang ein, um die kürzlich restaurierte Heidelandschaft Peu de la Crou zu erkunden.

