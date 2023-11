Expo photos Anne Margerie Chemin du Petit Paris Pennedepie, 7 septembre 2023, Pennedepie.

Pennedepie,Calvados

Anne Margerie a grandi sur la Côte d’Opale. Elle se découvre jeune le goût pour le dessin et la peinture : elle est peintre amateur.

Après des années passées à Paris pour y mener ses études d’Orthophonie à la Pitié Salpêtrière et y travailler, c’est en arrivant en Normandie, qu’éblouie par la lumière et les ciels de la Côte Fleurie, elle se prend de passion pour la photographie.

À l’hôtel Restaurant Le Romantica..

Vendredi 2023-09-07 fin : 2023-11-14 . .

Chemin du Petit Paris

Pennedepie 14600 Calvados Normandie



Anne Margerie grew up on the Opal Coast. She discovered a taste for drawing and painting at an early age, and became an amateur painter.

After spending several years in Paris studying and working as a speech therapist at the Pitié Salpêtrière Hospital, it was on arriving in Normandy that, dazzled by the light and skies of the Côte Fleurie, she developed a passion for photography.

At the Hotel Restaurant Le Romantica.

Anne Margerie creció en la Costa de Ópalo. Desde muy joven descubrió el gusto por el dibujo y la pintura, y se convirtió en pintora aficionada.

Tras pasar años en París estudiando y trabajando como logopeda en el Hospital Pitié Salpêtrière, fue al llegar a Normandía cuando, deslumbrada por la luz y los cielos de la Côte Fleurie, se apasionó por la fotografía.

En el Hotel Restaurante Le Romantica.

Anne Margerie ist an der Côte d’Opale aufgewachsen. Schon früh entdeckte sie ihre Liebe zum Zeichnen und Malen: Sie war Hobbymalerin.

Nach Jahren in Paris, wo sie an der Pitié Salpêtrière Logopädie studierte und arbeitete, kam sie in die Normandie, wo sie vom Licht und dem Himmel über der Côte Fleurie geblendet wurde.

Im Hotel Restaurant Le Romantica.

