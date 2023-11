Marché de Noël au Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon Rousset, 9 décembre 2023, Rousset.

Rousset,Bouches-du-Rhône

Tic-tac, tic-tac…le compte à rebours de Noël a commencé ! Nous vous invitons à plonger dans la magie des fêtes en venant nous rendre visite au Domaine lors de notre Marché de Noël annuel..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 22:00:00. .

Chemin du Pavillon Domaine Terre de Mistral

Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Tick-tock, tick-tock? the countdown to Christmas has begun! We invite you to immerse yourself in the magic of the festive season by visiting us at the Domaine for our annual Christmas Market.

Tic-tac, tic-tac… ¡la cuenta atrás para la Navidad ha comenzado! Le invitamos a sumergirse en la magia de las fiestas visitándonos en el Domaine con motivo de nuestro mercado navideño anual.

Tick-tack, tick-tack?der Weihnachtscountdown hat begonnen! Wir laden Sie ein, in den Zauber der Festtage einzutauchen und uns auf unserem jährlichen Weihnachtsmarkt auf dem Landgut zu besuchen.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence