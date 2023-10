Revivre du Club Taurin La Coleta Chemin du Pavillon Mas-Blanc-des-Alpilles, 4 novembre 2023, Mas-Blanc-des-Alpilles.

Mas-Blanc-des-Alpilles,Bouches-du-Rhône

Le Revivre du Club Taurin La Coleta, c’est le week-end du 4 & 5 novembre à Mas-Blanc-des-Alpilles..

2023-11-04 fin : 2023-11-05 . .

Chemin du Pavillon Préau couvert

Mas-Blanc-des-Alpilles 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Club Taurin La Coleta’s Revivre takes place over the weekend of 4 & 5 November in Mas-Blanc-des-Alpilles.

El Club Taurin La Coleta’s Revivre se celebra el fin de semana del 4 y 5 de noviembre en Mas-Blanc-des-Alpilles.

Das Revivre des Stierkampfclubs La Coleta findet am Wochenende des 4. und 5. November in Mas-Blanc-des-Alpilles statt.

