LES FANTAISIES POPULAIRES – COLLECTIF PROTOCOLE « ONE SHOT »
Cenne-Monestiés, 9 juillet 2023

Cenne-Monestiés,Aude

COLLECTIF PROTOCOLE « One Shot »

Durée estimée : 30 minutes – Déambulation dans le village (fin à l’usine)

Performance jonglée in situ.

2023-07-09 16:30:00 fin : 2023-07-09 . .

Chemin du Paradis

Cenne-Monestiés 11170 Aude Occitanie



COLLECTIF PROTOCOLE « One Shot

Estimated duration: 30 minutes – Stroll through the village (ends at the factory)

In situ juggling performance

PROTOCOLO DE COLECCIÓN « One Shot

Duración estimada: 30 minutos – Paseo por el pueblo (termina en la fábrica)

Espectáculo de malabares in situ

COLLECTIF PROTOCOLE « One Shot » (Ein Schuss)

Geschätzte Dauer: 30 Minuten – Spaziergang durch das Dorf (Ende in der Fabrik)

Jonglierte Performance in situ

