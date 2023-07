Collecte de sang Chemin du Panaud Saint-Léonard-de-Noblat, 12 mai 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Après une inscription auprès de la secrétaire et un entretien avec un médecin de l’EFS, les infirmières prélèvent une poche de sang. Avant de repartir, une collation obligatoire est servie à chaque donneur..

2023-05-12 fin : 2023-05-12 19:00:00. EUR.

Chemin du Panaud

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



After registering with the secretary and meeting with an EFS doctor, the nurses draw a bag of blood. Before leaving, a mandatory snack is served to each donor.

Tras el registro en la secretaría y la entrevista con un médico de la EFS, las enfermeras extraen una bolsa de sangre. Antes de irse, se sirve un refrigerio obligatorio a cada donante.

Nach einer Registrierung bei der Sekretärin und einem Gespräch mit einem Arzt der EFS entnehmen die Krankenschwestern einen Blutbeutel. Vor der Abreise wird jedem Spender ein obligatorischer Snack serviert.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT de Noblat