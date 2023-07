ATELIER « RELAX EN NATURE » AVEC AMANDINE GUIET Chemin du Moulinard Montrevault-sur-Èvre, 11 juillet 2023, Montrevault-sur-Èvre.

Montrevault-sur-Èvre,Maine-et-Loire

Amandine vous propose un atelier relaxation au coeur de la nature.

2023-07-11 fin : 2023-07-11 21:00:00. EUR.

Chemin du Moulinard Le Fief-Sauvin

Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Amandine offers a relaxation workshop in the heart of nature

Amandine propone un taller de relajación en plena naturaleza

Amandine bietet Ihnen einen Entspannungsworkshop im Herzen der Natur an

Mise à jour le 2023-06-28 par eSPRIT Pays de la Loire