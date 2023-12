Arbre de Noël et Téléthon du Handball Club Valréas (HBCV) Chemin du moulin neuf Valréas, 3 décembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Tombola au profit du Téléthon, présentation des équipes du Handball Club de Valréas (HBCV) à partir de 15h, arrivée du Père Noël et distribution de cadeaux à 15h30, animations, surprises, petite restauration et buvette sur place, etc….

Chemin du moulin neuf Salle polyvalente du Vignarès

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Tombola in aid of the Telethon, presentation of the Handball Club de Valréas (HBCV) teams from 3pm, arrival of Santa Claus and distribution of gifts at 3:30pm, entertainment, surprises, snacks and refreshments on site, etc…

Tómbola a beneficio del Teletón, presentación de los equipos del Club Balonmano Valréas (HBCV) a partir de las 15h00, llegada de Papá Noel y reparto de regalos a las 15h30, animaciones, sorpresas, aperitivos y refrescos in situ, etc…

Tombola zugunsten des Telethon, Vorstellung der Mannschaften des Handball Clubs von Valréas (HBCV) ab 15 Uhr, Ankunft des Weihnachtsmannes und Verteilung von Geschenken um 15.30 Uhr, Animationen, Überraschungen, kleine Speisen und Getränke vor Ort, etc…

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes