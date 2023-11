Fête de Noël du Club de l’Oustau Chemin du moulin neuf Valréas, 9 décembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Repas de Noël :

Apéritif et ses amuse-bouches

Foie Gras de canard confiture de figue et ses brioches

Filet de Saint Pierre et queues d’écrevisses

Trou Provençal

Mignon de Veau aux Morilles et ses 2 accompagnements

Fromage

Précieux aux Myrtilles

Café.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Chemin du moulin neuf Salle polyvalente du Vignarès

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Christmas meal :

Aperitif and appetizers

Duck foie gras with fig jam and brioches

Filet of Saint Pierre with crayfish tails

Trou Provençal

Veal Mignon with Morels and 2 side dishes

Cheese

Blueberry Précieux

Coffee

Comida de Navidad :

Aperitivo y entrantes

Foie gras de pato con mermelada de higos y brioches

Filete de Saint Pierre y colas de cangrejo de río

Trou provenzal

Mignon de ternera con colmenillas y 2 acompañamientos

Queso

Précieux de arándanos

Café

Weihnachtsessen :

Aperitif und seine Amuse-Bouches

Entenleberpastete mit Feigenkonfitüre und Brioches

Filet de Saint Pierre und Flusskrebsschwänze

Trou Provençal (Provenzalisches Loch)

Kalbsmignon mit Morcheln und 2 Beilagen

Käse

Precious mit Heidelbeeren

Kaffee

