Bourse aux jouets – Bourse aux skis – Vide-grenier du Handball Club de Valréas (HBCV) Chemin du moulin neuf Valréas, 12 novembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Le HandBall Club organise une bourse aux jouets, bourse au ski et un vide grenier au Vignarès.

Buvette et restauration sur place.

Entrée gratuite pour les visiteurs. 5 € la table pour les exposants..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

Chemin du moulin neuf Salle polyvalente du Vignarès

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The HandBall Club is organizing a toy fair, ski fair and garage sale at the Vignarès.

Refreshments and catering on site.

Free admission for visitors. 5? per table for exhibitors.

El Club de Balonmano organiza una feria del juguete, una feria del esquí y una venta de garaje en el Vignarès.

Refrescos y catering in situ.

Entrada gratuita para los visitantes. 5? por mesa para los expositores.

Der HandBall Club organisiert eine Spielzeugbörse, eine Skibörse und einen Flohmarkt im Vignarès.

Getränke und Speisen vor Ort.

Freier Eintritt für die Besucher. 5 ? pro Tisch für die Aussteller.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes