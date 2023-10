Loto de l’association Chats là là Chemin du moulin neuf Valréas, 11 novembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Loto de l’association Chats là là de Valréas .

Tous les bénéfices serviront a la cause animale, aux nombreux chats errants et ceux qui sont dans l’association …

Deux bons d’achat à gagner, un de 300 € et un de 150 €, de nombreux autres lots encore ….

2023-11-11 14:00:00 fin : 2023-11-11 . .

Chemin du moulin neuf Salle polyvalente du Vignarès

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Loto de l’association Chats là là de Valréas .

All profits will be donated to the animal cause, to the many stray cats and to those in the association …

Two vouchers to be won, one for 300 ? and one for 150 ?, plus many other prizes …

Loto de l’association Chats là là de Valréas .

Todos los beneficios se destinarán a la causa animal, para los muchos gatos callejeros y los que forman parte de la asociación ….

Dos vales para ganar, uno de 300 € y otro de 150 €, así como muchos otros premios …

Lotto des Vereins Chats là là in Valréas.

Der gesamte Erlös dient der Tierschutzarbeit, den vielen streunenden Katzen und denen, die im Verein sind …

Es gibt zwei Einkaufsgutscheine zu gewinnen, einen im Wert von 300 ? und einen im Wert von 150 ? sowie zahlreiche weitere Lose …

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes