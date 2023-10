Stage vacances handball et multisports Chemin du moulin neuf Valréas, 30 octobre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Ouvert aux licenciés filles et garçons nés entre 2009 et 2017 inclus. Au programme: handball, baseball, tournoi multisports, basket-ball, etc… Repas fourni et goûter offert par le club..

2023-10-30 fin : 2023-11-03 . EUR.

Chemin du moulin neuf Salle polyvalente du Vignarès

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Open to boys and girls born between 2009 and 2017 inclusive. Program: handball, baseball, multisports tournament, basketball, etc… Meal provided and snack offered by the club.

Abierto a niños y niñas nacidos entre 2009 y 2017, ambos inclusive. En el programa: balonmano, béisbol, torneo multideporte, baloncesto, etc. Comida y merienda ofrecidas por el club.

Offen für lizenzierte Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2009 bis 2017. Auf dem Programm: Handball, Baseball, Multisport-Turnier, Basketball, usw… Mahlzeiten und Snacks werden vom Verein angeboten.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes