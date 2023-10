Stage handball et multisports Chemin du moulin neuf Valréas, 23 octobre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Ouvert aux licenciés et non licenciés, pour les filles et les garçons nés entre 2009 et 2017 inclus. Au programme: handball, baseball, basket-ball, tournoi multisports, etc… Repas fourni et goûter offert par le club..

2023-10-23 fin : 2023-10-27 . EUR.

Chemin du moulin neuf Salle polyvalente du Vignarès

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Open to licensed and non-licensed players, for girls and boys born between 2009 and 2017 inclusive. Program: handball, baseball, basketball, multisports tournament, etc… Meal provided and snack offered by the club.

Abierto a titulares y no titulares de licencia, para niñas y niños nacidos entre 2009 y 2017 inclusive. En el programa: balonmano, béisbol, baloncesto, torneo polideportivo, etc. Comida y merienda ofrecidas por el club.

Offen für Lizenzinhaber und Nicht-Lizenzinhaber, für Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2009 bis 2017. Auf dem Programm: Handball, Baseball, Basketball, Multisportturnier, usw… Mahlzeiten und Snacks werden vom Verein angeboten.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes