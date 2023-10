Opération Octobre Rose avec le Handball Club de Valréas (HBCV)! Chemin du moulin neuf Valréas, 15 octobre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Tous en ROSE pour soutenir l’action Octobre Rose! La banderole des empreintes est de retour: le principe? 1€ pour poser son empreinte ou l’achat d’un nœud rose. Les sommes récoltées seront reversées à La Ligue contre le Cancer..

2023-10-15

Chemin du moulin neuf Salle polyvalente du Vignarès

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Everyone in PINK to support the Pink October campaign! The fingerprint banner is back: the principle? 1? to place your fingerprint or buy a pink bow tie. All proceeds go to La Ligue contre le Cancer.

¡Todos de ROSA para apoyar el Octubre Rosa! Vuelve la pancarta de las huellas dactilares: el principio? 1? para colocar tu huella dactilar o comprar una pajarita rosa. El dinero recaudado se donará a La Ligue contre le Cancer.

Alle tragen PINK, um die Aktion « Rosa Oktober » zu unterstützen! Das Prinzip: 1? für Ihren Fingerabdruck oder den Kauf einer rosafarbenen Nase. Die gesammelten Spenden werden an die Krebsliga gespendet.

