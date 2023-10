Match de handball Moins de 11 ans mixtes: Valréas/Bollène Chemin du moulin neuf Valréas, 15 octobre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Championnat de Vaucluse de handball: les moins de 11 ans mixtes du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Bollène. Buvette et petite restauration sur place..

Chemin du moulin neuf Salle polyvalente du Vignarès

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Vaucluse Handball Championship: under-11s from Handball Club de Valréas (HBCV) host Bollène. Refreshment bar and snacks on site.

Campeonato de Balonmano de Vaucluse: el equipo mixto sub-11 del Club de Balonmano Valréas (HBCV) recibe a Bollène. Bar y tentempiés in situ.

Handballmeisterschaft der Vaucluse: Die gemischte U11 des Handballclubs Valréas (HBCV) empfängt Bollène. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

