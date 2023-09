Tournoi de handball Moins de 9 ans mixtes Chemin du moulin neuf Valréas, 14 octobre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Plateau amical avec les Moins de 9 ans mixtes du Handball Club de Valréas (HBCV) qui recevront plusieurs clubs du Vaucluse. Buvette et restauration sur place..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Chemin du moulin neuf Salle polyvalente du Vignarès

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Handball Club de Valréas (HBCV) under-9s mixed team play host to several Vaucluse clubs. Refreshments and catering on site.

Partido amistoso con el equipo mixto sub 9 del Club de Balonmano Valréas (HBCV), que recibirá a varios clubes de la región de Vaucluse. Refrescos y comida disponibles in situ.

Freundschaftliches Plateau mit den gemischten U9-Jährigen des Handball Clubs Valréas (HBCV), die mehrere Vereine aus dem Vaucluse empfangen werden. Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes