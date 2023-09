Match de handball séniors garçons: Valréas/Concernade Chemin du moulin neuf Valréas Catégories d’Évènement: Valréas

Vaucluse Match de handball séniors garçons: Valréas/Concernade Chemin du moulin neuf Valréas, 23 septembre 2023, Valréas. Valréas,Vaucluse Championnat de Vaucluse de handball (1ère division territoriale masculine): les séniors garçons du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Concernade..

Chemin du moulin neuf Salle polyvalente du Vignarès

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Vaucluse handball championship (1st men's territorial division): the senior boys of Handball Club de Valréas (HBCV) host Concernade. Campeonato de balonmano de Vaucluse (1ª división territorial masculina): los chicos senior del Club de Balonmano de Valréas (HBCV) reciben a Concernade. Handballmeisterschaft der Vaucluse (1. territoriale Division der Männer): Die Jungsenioren des Handballclubs Valréas (HBCV) empfangen Concernade.

