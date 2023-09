Permanences licences pour la saison 2023/2024 – Handball Club de Valréas (HBCV) Chemin du moulin neuf Valréas, 20 septembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Venez rencontrer les dirigeants et les entraineurs du Handball Club de Valréas (HBCV) afin de vous renseigner et de compléter votre dossier de licence sportive!.

2023-09-20 fin : 2023-09-27 . .

Chemin du moulin neuf Salle polyvalente du Vignarès

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and meet the managers and trainers of the Handball Club de Valréas (HBCV) to find out more and complete your sports licence application!

Venga a conocer a los directivos y entrenadores del Club de Balonmano Valréas (HBCV) para obtener más información y completar su solicitud de licencia deportiva

Treffen Sie die Leiter und Trainer des Handball Club de Valréas (HBCV), um sich zu informieren und Ihre Sportlizenz zu beantragen!

