Équidays : Ateliers bien-être animal et humain Chemin du Moulin d’Eau Sallenelles, 21 octobre 2023, Sallenelles.

Sallenelles,Calvados

À l’occasion des Equidays, les Crins de la Baie vous proposent de découvrir comment la prise en compte du bien-être animal peut améliorer son propre bien-être.

Cinq créneaux sont proposés ce samedi 21 octobre à 14h, 15h 16h et 17h.

Deux ateliers seront proposés : visite des écuries, principe des écuries actives, organisation des activités et des écuries pour améliorer le bien-être des chevaux, engagements écologiques & atelier pansage et atelier découverte de l’équicoaching.

Inscription obligatoire sur le site des Équidays à partir du 7 septembre 2023..

2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-21 . .

Chemin du Moulin d’Eau

Sallenelles 14121 Calvados Normandie



During the Equidays, Crins de la Baie invites you to discover how taking animal welfare into account can improve your own well-being.

Five slots are available this Saturday, October 21, at 2pm, 3pm, 4pm and 5pm.

Two workshops will be offered: a tour of the stables, the principle of active stables, organizing activities and stables to improve the well-being of horses, ecological commitments & grooming workshop and equicoaching discovery workshop.

Registration required on the Équidays website from September 7, 2023.

Durante los Equidays, Crins de la Baie le invita a descubrir cómo tener en cuenta el bienestar animal puede mejorar su propio bienestar.

Este sábado 21 de octubre, a las 14:00, 15:00, 16:00 y 17:00 horas, se proponen cinco sesiones.

Se ofrecerán dos talleres: una visita a las cuadras, el principio de las cuadras activas, la organización de actividades y cuadras para mejorar el bienestar de los caballos, compromisos ecológicos y taller de grooming y un taller para descubrir el equicoaching.

Inscripción obligatoria en la página web de Équidays a partir del 7 de septiembre de 2023.

Anlässlich der Equidays bieten Ihnen die Crins de la Baie die Möglichkeit, zu entdecken, wie die Berücksichtigung des Tierschutzes das eigene Wohlbefinden verbessern kann.

An diesem Samstag, den 21. Oktober, werden fünf Slots angeboten: 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr.

Es werden zwei Workshops angeboten: Besuch der Ställe, Prinzip der Aktivställe, Organisation der Aktivitäten und der Ställe zur Verbesserung des Wohlbefindens der Pferde, ökologisches Engagement & Workshop zum Putzen und Workshop zur Entdeckung des Equicoachings.

Anmeldung auf der Website von Équidays ab dem 7. September 2023 erforderlich.

