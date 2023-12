Jardin Partagé de la Poudrière : aménagement d’une nouvelle parcelle ! chemin du Moulin de Laporte Figeac, 28 janvier 2024, Figeac.

Figeac Lot

Début : 2024-01-28 10:00:00

Bonjour à toutes et à tous! jardinier.e.s du jardin partagé, ancien.n.es du jardin, ami.es du jardin, bénévoles, adhérent.es et sympathisant.es de Déclam’!

On espère que vous allez toutes et tous bien!

on vous envoie ce message pour faire appel à vos talents, votre force vive et votre temps si vous les avez pour y consacrer une journée pour le jardin partagé de la Poudrière

Depuis un an, nous avons récupéré la parcelle du voisin Gilbert (décédé il y a plus d’un an) et le collectif des jardinier.e.s souhaite faire quelques travaux pour commencer à l’aménager!

défrichage, faire des chemins, planter des arbres et autres choses, refaire la clôture etc… bref on aura besoin de bras et de sourires pour passer cette journée dans la bonne humeur

alors si vous êtes OK, écrivez nous !

passez de belles fêtes de fin d’année!

Le collectif des jardinier.e.s de la Poudrière – Association Déclam’.

vous êtes chauds? et dispo le dimanche 28/01 à partir de 10h ?

on prévoit un petit repas partagé pour le midi

chemin du Moulin de Laporte jardin de la Poudrière

Figeac 46100 Lot Occitanie



