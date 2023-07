Fête de la moisson – Moulin de Cussol Chemin du Moulin de Cussol Verdelais, 15 juillet 2023, Verdelais.

Verdelais,Gironde

Rendez-vous les samedi 15 et 16 juillet au moulin de Cussol à Verdelais.

Au programme : démonstration de battage à l’ancienne, démonstration de mouture (à partir de 15h), cuisson du pain au feu de bois, évocation de vieux métiers. Restauration traiteur sous chapiteau et animations pendant deux jours !

Accès gratuit..

2023-07-15 fin : 2023-07-15

Chemin du Moulin de Cussol Moulin de Cussol

Verdelais 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us on Saturday July 15 and 16 at the Moulin de Cussol in Verdelais.

On the program: old-fashioned threshing demonstration, milling demonstration (starting at 3pm), wood-fired bread baking, evocation of old trades. Catering under the big top and entertainment for two days!

Free admission.

Únase a nosotros el sábado 15 y 16 de julio en el Moulin de Cussol, en Verdelais.

El programa incluye una demostración de trilla a la antigua, una demostración de molienda (a partir de las 15:00 h), la cocción de pan en horno de leña y una presentación de antiguos oficios. Catering bajo carpa y animación durante dos días

Entrada gratuita.

Treffpunkt am Samstag, den 15. und 16. Juli, in der Mühle von Cussol in Verdelais.

Auf dem Programm stehen: Vorführung des Dreschens auf traditionelle Weise, Vorführung des Mahlens (ab 15 Uhr), Brotbacken über dem Holzfeuer, Erinnerung an alte Berufe. Catering im Festzelt und Animationen während der zwei Tage!

Kostenloser Zugang.

