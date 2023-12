Cabaret festif Chemin du Moulin Carignan-de-Bordeaux, 4 décembre 2023, Carignan-de-Bordeaux.

Le CCAS de Carignan-de-Bordeaux vous invite à un après-midi cabaret pour vous mettre dans l’esprit festif de la fin d’année. Il sera animé par Fabienne, Eric et le duo Carav’Elles. Les inscriptions sont à réaliser avant le 11 décembre, par téléphone ou mail auprès du CCAS..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

Chemin du Moulin Salle L’Odyssée

Carignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Carignan-de-Bordeaux CCAS invites you to an afternoon of cabaret to get you into the festive spirit of the end of the year. It will be hosted by Fabienne, Eric and the Carav’Elles duo. To register, call or e-mail the CCAS before December 11.

La CCAS de Carignan-de-Bordeaux le invita a una tarde de cabaret para contagiarle el espíritu festivo de fin de año. Estará amenizado por Fabienne, Eric y el dúo Carav’Elles. Para inscribirse, llame o envíe un correo electrónico a la CCAS antes del 11 de diciembre.

Das CCAS von Carignan-de-Bordeaux lädt Sie zu einem Kabarettnachmittag ein, um Sie in die festliche Stimmung des Jahresendes zu versetzen. Er wird von Fabienne, Eric und dem Duo Carav’Elles moderiert. Anmeldungen sind bis zum 11. Dezember telefonisch oder per E-Mail an das CCAS zu richten.

