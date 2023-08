Forum des associations Chemin du Moulin Carignan-de-Bordeaux, 9 septembre 2023, Carignan-de-Bordeaux.

Carignan-de-Bordeaux,Gironde

Le forum des associations vous invite à participer à des animations autour de la culture du sport et du bien-être. À la fin de cette journée, la municipalité vous offre un apéritif suivi d’un concert de hip pop et de soul..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

Chemin du Moulin Esplande Odyssée

Carignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The associations’ forum invites you to take part in events focusing on culture, sport and well-being. At the end of the day, the municipality offers you an aperitif followed by a hip pop and soul concert.

El foro de asociaciones le invita a participar en actos centrados en la cultura, el deporte y el bienestar. Al final de la jornada, el ayuntamiento acogerá un aperitivo seguido de un concierto de hip pop y soul.

Das Forum der Vereine lädt Sie dazu ein, an Veranstaltungen rund um Kultur, Sport und Wellness teilzunehmen. Am Ende des Tages lädt die Stadtverwaltung Sie zu einem Aperitif ein, gefolgt von einem Hip-Pop- und Soul-Konzert.

Mise à jour le 2023-08-18 par OT de l’Entre-deux-Mers