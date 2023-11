Diner de Noël Chemin du Mouillon Saulce-sur-Rhône, 8 décembre 2023, Saulce-sur-Rhône.

Saulce-sur-Rhône,Drôme

Profitez d’un moment festif où la tradition de la cuisine maison rencontre les recettes délicieuses de nos cuisiniers. N’attendez pas, les réservations sont ouvertes jusqu’au 4 décembre. Prêts pour une soirée mémorable ?.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Chemin du Mouillon Restaurant aix&terra

Saulce-sur-Rhône 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Enjoy a festive moment where the tradition of home cooking meets the delicious recipes of our chefs. Don’t wait, reservations are open until December 4. Ready for a memorable evening?

Disfrute de un momento festivo en el que la tradición de la cocina casera se une a las deliciosas recetas de nuestros chefs. No espere más, las reservas están abiertas hasta el 4 de diciembre. ¿Preparado para una velada memorable?

Genießen Sie einen festlichen Moment, in dem die Tradition der Hausmannskost auf die köstlichen Rezepte unserer Köche trifft. Warten Sie nicht zu lange, Reservierungen sind bis zum 4. Dezember möglich. Sind Sie bereit für einen unvergesslichen Abend?

