Jeu de piste : l’écureuil et grimpe d’arbre ! Chemin du menhir Baneuil, 3 juillet 2023, Baneuil.

Baneuil,Dordogne

Randonnée et visite culturelle de cinq kilomètres à Cause de Clérans suivi d’une grimpe d’arbre.

A partir de 7 ans, place limitées !.

2023-07-03 fin : 2023-07-03 12:00:00. EUR.

Chemin du menhir

Baneuil 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Five-kilometer hike and cultural visit to Cause de Clérans, followed by tree climbing.

Ages 7 and up, places limited!

Paseo de cinco kilómetros y visita cultural a Cause de Clérans, seguida de una actividad de escalada de árboles.

A partir de 7 años, ¡plazas limitadas!

Fünf Kilometer lange Wanderung und kulturelle Besichtigung in Cause de Clérans mit anschließendem Baumklettern.

Ab 7 Jahren, begrenzte Plätze!

Mise à jour le 2023-06-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides