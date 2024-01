Sidero Festival Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard, samedi 25 mai 2024.

Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:00:00

fin : 2024-05-25

Sidero Festival à La Rotonde.

En collaboration entre La Gare de Coustellet et les Passagers du Zinc, cette 3ième édition du Sidero Festival vous invite à 2 nuits dédiées aux musiques extrêmes. Un festival pour mettre en lumière des artistes locaux et nationaux en mettant en synergie nos deux Scènes de Musiques actuelles. Le festival s’ouvrira avec un plaisant vacarme à La Gare le vendredi 24 mai avec les concerts de Uncomfortable Knowledge et de Dust on Earth pour une véritable bouffée d’air givrée en ruralité ! On compte bien sur vous pour nous y rejoindre ! Et ce samedi, c’est La Rotonde qui accueillera les tumultes du Sidero Festival pour faire plaisir à vos esgourdes la tête directement dans la machinerie de notre locomotive à cœur ouvert.



– Ten56. :

Ten56. né à l’aube de la pandémie, est la voix et l’expression d’émotions brutes, puisées dans les recoins les plus sombres de la nature humaine. La signature sonore regroupe une lourdeur écrasante mixée à des ambiances industrielles et apocalyptiques. Une vision moderne et sombre de ce que l’avenir nous réserve, lucide de la vie froide que vivent au quotidien les plus démunis. Après leur énorme passage au Hellfest 2023, nous sommes heureux de les accueillir à la Rotonde pour clôturer avec fureur la 3ième édition du Sidero Festival.



– Scarlean

Depuis leur formation en 2013, les Avignonnais de Scarlean sont devenus des piliers du métal alternatif jouant sur de nombreuses scènes jusque celle du Hellfest eux aussi en 2023. Fusionnant l’obscurité sonore avec des mélodies accrocheuses pour créer un univers musical captivant, Scarlean s’inspire du métal industriel, de l’électro, du groove, du cinéma, créant une identité sonore unique et puissante.

.

Chemin du Mas de Lafont La Rotonde

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-28 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence