Les Infidèles Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard, vendredi 17 mai 2024.

Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Début : 2024-05-17 20:00:00

fin : 2024-05-17

Concert Les Infidèles à La Rotonde.

Before American Festival.



Nous sommes ravis de vous proposer une soirée en pré-ouverture de la seconde édition de l’American Fox Festival qui s’annonce énormissime ! Une soirée pour tous les amateurs de rock et qui permettra à toute l’équipe du Fox Festival de remercier leurs incroyables partenaires, sponsors, exposants et bien sûr à tous les bénévoles dévoués du festival.



– Les Infidèles : Le nom fait d’abord résonner un son, celui d’un rock flamboyant puisant sa coloration dans un mélange équilibré de mélodies et d’énergie. Après 4 albums écoulés à 300.000 exemplaires, le groupe est mis en stand-by en 1998 puis retrouve le chemin des studios en 2005. Deux albums et un live plus tard, ces Infidèles ouvrent un nouveau chapitre de leur histoire avec la sortie de leur dernier opus intitulé Cortex . Attendez-vous à un live monumental !



– Lester’s : Des riffs tranchants, des mélodies caressant le psychédélique et des moments de balades, la singularité du groupe se trouve quelque part entre le modern rock et le folk-rock. L’univers franc de Lester’s se permet un métissage des styles bien ancré dans notre époque mélangeant rock’n roll, punk, rock 70s, folk. A découvrir urgemment.

Chemin du Mas de Lafont La Rotonde

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



