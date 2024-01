Calade Party Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard, vendredi 26 avril 2024.

Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:00:00

fin : 2024-04-26

Calade Party à la Rotonde.

Carte blanche à « La Calade », studio avignonnais, qui nous propose sa première Calade party : un nouveau rendez-vous pour les amateurs de rap avec concerts d’artistes nationaux et régionaux, mais aussi des Dj Set.



– Isha x Limsa : Tous deux rappeurs depuis des années, Isha et Limsa d’Aulnay ont à leur actif de grosses carrières solos. S’ils se connaissent depuis longtemps, c’est sur Starting Block qu’a lieu en 2020 leur première collab. Du succès de leurs feat’ et de leur amitié de plus en plus forte est née l’envie de faire une mixtape commune, qui se transforme quelques mois plus tard en un nouvel album du nom de « Bitume Caviar ». Individuellement c’était déjà terrible, à deux c’est énorme ! Prêts pour la grosse claque??



– Julaï : Le plus canadien des rappeurs français débarque avec son nouveau projet Rapide et dangereux. Sur ce nouvel opus, Julaï vacille entre rimes travaillées et punchline musclées à la Toretto sur des tonalités tantôt boom-bap, tantôt trap. C’est le retour d’un rap authentique dans un univers lumineux débordant d’énergie. Imparable !



– Le Shoush : Les Yeux Ouverts, 1er projet solo du Shoush retrace l’histoire d’un jeune occidental, ses défaites, ses victoires et ses introspections. Les Yeux Fermés, son deuxième ep produit par 2Kous et Le petit Samir enfonce le clou en répondant aux problématiques du premier. Inspiré par Furax Barbarossa, Jamiroquai ou Chambao, Le shoush maitrise autant le kickage, que la rime technique et la poésie.

.

Chemin du Mas de Lafont La Rotonde

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



