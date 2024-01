Soirée Loco Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard, vendredi 12 avril 2024.

Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12

Soirée Loco à la Rotonde.

Configuration debout.

Avec l’avènement de la Rotonde, votre nouvelle salle de concert, Les Passagers sont ravis de pouvoir relancer des soirées gratuites dédiées à la mise en lumière des groupes locaux amateurs pour sa première soirée Loco !! (ex soirées avignonnaises ). L’accent est mis sur les musiciens en herbe ou chevronnés du territoire prêts à sortir de leurs studios de répétitions, garages ou caves pour présenter leurs propres compos en live. 4 talents locaux sélectionnés vont pouvoir tout déchirer sur scène.



– Chovéchevlu : Chovéchevlu vous emmènera par quatre chemins vers la terre promise. Osez, le souffle court… laissez-le vous serrer dans ses bras, c’est son dernier vœu, un aveu d’amour.



– Virage Brume : Virage Brume développe en trio un rock émotionnel, progressif, mélodieux et énergique. Les inspirations sont amples, de Timber timbre à David Bowie, de Failure à Arctic monkeys en traversant divers courants post punk ou post rock d’aujourd’hui.



– Kristan Electric Dream : Ce trio distille une énergie explosive couplée à une envoutante mélancolie. Un mélange singulier entre rage et romantisme, entre le tumulte électrique de Londres du début des 70s et les hallucinations ensoleillées de San Francisco de la fin des 60s.



– Synapses : Synapses, groupe de rock progressif qui depuis 2018 crée une musique électrisante aux textes forts. Leur présence sur scène offre une expérience puissante, fusionnant le rock progressif avec des paroles engagées.



Sur réservation (dans la limite des places disponibles).

Chemin du Mas de Lafont La Rotonde

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



