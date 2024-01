84 Classico Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard, vendredi 2 février 2024.

Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:00:00

fin : 2024-02-02

Concert 84 Classico à La Rotonde.

100-16 L’équipe : Le groupe mythique 100-16 L’équipe revient sur scène pour le concert le plus attendu de ce début d’année. Ils joueront de nouveaux morceaux exclusifs, entourés par la nouvelle génération rap du 84. Attendez-vous à une soirée exceptionnelle.



– Masah : Jeune rappeur des quartiers de l’Isle sur la sorgue, Masah arrive avec son style sombre et ténébreux. Entre ancienne et nouvelle école, il manie la plume avec maturité.



– KX : Originaire de la rocade à Avignon, KX boxe avec les mots depuis tout jeune. Son énergie et sa détermination font de lui un artiste à toutes épreuves.



– Ocho Cuatro : Rythme dansant, musique street afro, le collectif Ocho Cuatro fait bouger le public partout où il passe. Avec leur originalité, ils enflammeront la salle comme jamais.



– HKM : Avec une forte culture musicale, le talentueux HKM foule la scène pour nous présenter ses nouvelles gammes. Fier de ses origines marocaines, il tire son expérience de ses sonorités orientales.



– YR : Aux multiples facettes, YR prouve qu’il s’adapte à tous les terrains. Entre sons commerciaux et musiques urbaines, il dévoile son univers et nous fait découvrir sa personnalité.

Chemin du Mas de Lafont La Rotonde

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



