HUITRES ET VINS BLANCS Chemin du Mas de la Coste Entre-Vignes, 9 décembre 2023, Entre-Vignes.

Entre-Vignes,Hérault

Journée Dégustation d’huîtres et Découverte de nos Nouveaux Millésimes Blancs 2023.

Samedi 9 décembre 2023. A partir de 11h

Au programme

• En présence du producteur Maison Vila Coqui’thau.

• Format 20 euros / pers.

• Places limitées, sur réservation au : 04 67 86 02 10 et par e-mail : contact@coste-moynier.com

• DOMAINE COSTE-MOYNIER, 266 Chemin du Mas de la Coste, 34400 SAINT-CHRISTOL.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Chemin du Mas de la Coste

Entre-Vignes 34400 Hérault Occitanie



Oyster Tasting Day and Discovery of our New White Vintages 2023.

Saturday, December 9, 2023. Starting at 11am

On the agenda

in the presence of producer Maison Vila Coqui?thau.

format 20 euros / pers.

places limited, by reservation on: 04 67 86 02 10 or by e-mail: contact@coste-moynier.com

dOMAINE COSTE-MOYNIER, 266 Chemin du Mas de la Coste, 34400 SAINT-CHRISTOL

Día de Degustación de Ostras y Descubrimiento de nuestras Nuevas Añadas Blancas 2023.

Sábado 9 de diciembre de 2023. A partir de las 11h

En el programa

en presencia del productor Maison Vila Coqui?thau.

formato 20 euros / pers.

plazas limitadas, reserva obligatoria en: 04 67 86 02 10 o por correo electrónico: contact@coste-moynier.com

dOMAINE COSTE-MOYNIER, 266 Chemin du Mas de la Coste, 34400 SAINT-CHRISTOL

Tag der Austernverkostung und Entdeckung unserer Neuen Weißen Jahrgänge 2023.

Samstag, den 9. Dezember 2023. Ab 11 Uhr

Zum Programm

? in Anwesenheit des Produzenten Maison Vila Coqui?thau.

format 20 Euro / Pers.

? begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich unter: 04 67 86 02 10 und per E-Mail: contact@coste-moynier.com

dOMAINE COSTE-MOYNIER, 266 Chemin du Mas de la Coste, 34400 SAINT-CHRISTOL

