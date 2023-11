Brocante Chemin du Mas de Jacquet Mouriès, 19 novembre 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

Le Rendez-Vous de la Belle Brocante, c’est dimanche 19 novembre, de 6h30 à 18h, sur le parking du restaurant Chez Tata Simone à Mouriès !.

2023-11-19 06:30:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

Chemin du Mas de Jacquet Parking du Restaurant Chez Tata Simone

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Rendez-Vous de la Belle Brocante takes place on Sunday 19 November, from 6.30am to 6pm, in the car park of Chez Tata Simone restaurant in Mouriès!

El Rendez-Vous de la Belle Brocante tendrá lugar el domingo 19 de noviembre, de 6.30 a 18.00 h, en el aparcamiento del restaurante Chez Tata Simone de Mouriès

Der Rendez-Vous de la Belle Brocante findet am Sonntag, den 19. November, von 6.30 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz des Restaurants Chez Tata Simone in Mouriès statt!

Mise à jour le 2023-11-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles