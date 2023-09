Journée américaine Chemin du mas Châteauneuf-du-Rhône, 1 octobre 2023, Châteauneuf-du-Rhône.

Châteauneuf-du-Rhône,Drôme

La municipalité vous informe que l’association des 45ème football américain organise une journée américaine. Au programme : concours du plus gros mangeur, démonstration twirling et pompom… Un dimanche festif, convivial, qui réserve de belles surprises !.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Chemin du mas Stade de rugby

Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The municipality would like to inform you that the 45th American Football Association is organizing an American day. On the program: competition for the biggest eater, twirling and cheerleading demonstrations… A festive, friendly Sunday, with plenty of surprises in store!

El ayuntamiento le informa de que la 45ª Asociación de Fútbol Americano organiza una jornada americana. En el programa: concurso para el mayor comilón, demostraciones de twirling y cheerleaders… Un domingo festivo y amistoso, ¡con muchas sorpresas!

Die Stadtverwaltung informiert Sie darüber, dass der Verein der 45. American Footballer einen amerikanischen Tag organisiert. Auf dem Programm stehen: Wettbewerb des größten Essers, Vorführungen von Twirling und Pompom… Ein festlicher, geselliger Sonntag, der viele Überraschungen bereithält!

Mise à jour le 2023-09-28 par Montélimar Tourisme Agglomération